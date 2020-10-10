نائب : يطالب برفع دعوى قضائية دولية لاستحصال تعويضات عن قضية اونا أويل

2020/10/10 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- دعا النائب بالبرلمان العراقي جمال المحمداوي وزارتي العدل والخارجية لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية اونا أويل وما تعرض له العراق من أضرار في المال العام.وقال المحمداوي في بيان له وتلقته (المستقلة)… اليوم السبت إن “المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكام قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين […]

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