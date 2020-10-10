فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في قره باغ وتدعو إلى احترامه

2020/10/10 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رحبت فرنسا بوقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، ودعت إلى تنفيذ شروطه لضمان إنهاء القتال بشكل دائم.

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