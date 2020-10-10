2020/10/10 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة التخطيط الاتحادية يوم السبت، اكثر من 9 ملايين دولار لمشاريع الصندوق الاجتماعي في محافظة السليمانية.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم قد وصل صباح اليوم، الى محافظة السليمانية، وعقد اجتماعا موسعا حضره وزير التخطيط في اقليم كوردستان، دارا رشيد ومحافظ السليمانية، الدكتور هفال ابو بكر، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة، بالواقع التنموي والاستثماري والخدمي في اقليم كوردستان.

وقال هفال ابوبكر محافظ السليمانية خلال مؤتمر صحفي: ان المشروع يشمل مجالات الزراعة والطرق، والتربية، وايضا تقديم خدمات للنواحي والقرى.

من جانبه قال وزير التخطيط انه تم تخصيص 9 ملايين و300 الف دولار، لمحافظة السليمانية، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتشمل 8 محافظات جديدة" ذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وبغداد، ونينوى، والأنبار، بالإضافة إلى السليمانية"

وحول نسبة البطالة في اقليم كوردستان قال دارا رشيد وزير التخطيط في اقليم كوردستان، ان نسبة البطالة 9%، دهوك بالمرتبة الاولى، واربيل ثم السليمانية.

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص اكثر من 9 ملايين دولار لمحافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص اكثر من 9 ملايين دولار لمحافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).