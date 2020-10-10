الاتحاد الوطني: اتفاق سنجار لن يحل الأوضاع والصراع سيستمر في القضاء

2020/10/10 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي ، السبت، بأن قضاء سنجار لن يشهد استقراراً وسيستمر الصراع الموجود داخله.

وقال سورجي لـ /المعلومة/ إنه “كان ينبغي إشراك جميع الأطراف الموجودة في سنجار بالاتفاق الذي جرى بين البيشمركة والحكومة الاتحادية، وتحديدا الحشود الموجودة داخله كونهم من يتولى حماية المنطقة وساهموا بتحرير سنجار من سيطرة تنظيم داعش”.

وأضاف أنه “بمعرفته بطبيعة حزب العمال والجهات الموالية له من الإيزيديين فأنهم لن يتركوا سنجار بسهولة ويسلموها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك فأن الأوضاع ستشهد المزيد من الصراعات التي قد تؤدي إلى نزاع مسلح”.

وأعلن نواب محافظة نينوى، السبت، رفضهم اشراك قوات البيشمركة الكردية في تأمين قضاء سنجار، واصفين الاتفاق الأخير بأنه “غامض”، فيما طالبوا بعرضه على مجلس النواب./انتهى 15 ع

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