الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي لمناقشة الأزمة المالية

2020/10/10 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في البرلمان.

وأفاد مراسلنا بأن توجيه الحلبوسي لاستضافة الكاظمي وعلاوي يأتي للاستيضاح حول الوضع المالي للعراق جراء تأخر الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول المنصرم.

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