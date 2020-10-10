التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة بحسب عدد كوتا النساء

2020/10/10 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب على مقترح توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة بحسب عدد مقاعد كوتا النساء بواقع مئة وخمسة أصوات.

وقال مراسلنا في البرلمان إن المجلس صوت على مقترح من اللجنة القانونية والذي ينص على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء أي ثمان دوائر لكل محافظة.

في ذات السياق، أفاد مراسلنا بأن نواب عن كتلة دولة القانون والنهج والاحزاب الاسلامية الكردية والجيل الجديد مع بعض من نواب نينوى غادروا القاعة لمنع اكمال التصويت على الدوائر الانتخابية، اعتراضا على نظام الدوائر المتعددة.

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