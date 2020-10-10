يحيى رسول: تسرب وثيقة سرية تتعلق بالتحركات العسكرية سبب أرباك بالوضع الأمني

2020/10/10 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تفنيد جديد للأنباء التي تحدثت عن وجود حالة انذار قصوى في العاصمة بغداد..



أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن تسرب وثيقة سرية تتعلق بالتحركات العسكرية إلى وسائل الإعلام ادت الى أرباك الوضع الأمني

واشار رسول الى ان القيادات العسكرية تتبع إجراءات لمنع تسرب هكذا وثائق، مؤكداً أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نشر توضيحاً بخصوص هذه الوثيقة ونفى بشكل تام وقاطع وجود أيّ حالة انذار.

واعتبر رسول أن الضجة الأخيرة بشأن الوضع الأمني تهدف إلى ارباك المواطنين مبينا ان الوضع الأمني جيد وكل شيء تحت سيطرة القوات الامنية في بغداد وباقي المحافظات.

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