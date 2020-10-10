الكورونا ..الاقتصاد والإنسان.. كتاب جديد

2020/10/10 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان -الزمان صدر في العاصمة الاردنية عمان عن دار آمنة للنشر، كتاب جديد للدكتور محمد طاقة بعنوان ( الكورونا..الاقتصاد والانسان )، تناول عددا من القضايا ذات الاثر العام لجائحة كورونا في اقتصاديات الدول والتغيرات الاجتماعية .وعن الكتاب يقول مؤلفه : شغلني كثيرا ، خلال حقبة الحجر الصحي ، فرضتها جائحة كرونا ، سؤال […]

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