جدول بتوزيع كوتا النساء في المحافظات يوضح عدد الدوائر الانتخابية في كل منها

2020/10/10 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

صوت مجلس النواب اليوم على مقترح من اللجنة القانونية والذي ينص على ان "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وادناه جدول حصل عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 تشرين الاول 2020)، بتوزيع مقاعد الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة وفق ما صوت عليه في البرلمان، وفي ضوئه يمكن معرفة عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، السبت، بدء انعقاد الجلسة الحادية عشر، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان "تلقاه ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 تشرين الأول 2020) ، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، محـمد الحلبـوسـي، افتتح أعمال الجلسة رقم 11".

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت أروقة مجلس النواب، اجتماعات منفردة للكتل السياسية لتحديد موقفها من الدوائر الانتخابية المتعددة قبيل الدخول لجلسة التصويت على ملحق قانون الانتخابات.

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