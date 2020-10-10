جماعة “المقاومة العراقية” تعلن وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والأجنبية

2020/10/10 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت جماعة “المقاومة العراقية” وقف عمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والأجنبية في البلاد لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد ، فيما حذرت الأمريكيين تحذيرًا شديدًا من مغبّةِ المراوغةِ والمماطلةِ والتسويفِ في تحقيقِ مطلبِ الشعبِ الأوّلِ؛ والا سَنضطَرُّ حينَها إلى الانتقالِ إلى مرحلةٍ قتاليّةٍ متقدِّمةٍ مستفيدينَ من إمكانيّاتِ المقاومةِ كمّاً ونوعاً.وذكر بيان للهيئة التنسيقية […]

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