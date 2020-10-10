2020/10/10 | 17:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يعزي بوفاة قره داغي: كانت حلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/10 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعزي بوفاة قره داغي: كانت حلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعزي بوفاة قره داغي: كانت حلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).