أبو الدشداشة : الدبلوماسي العراقي يثير جدلاً بصور مع مطربة

2020/10/10 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اثارت حادثة ظهور القائم باعمال السفارة العراقية في جمهورية موريتانيا مع مطربة موريتانية بملابس شعبية سجالا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصورا للقائم بأعمال السفارة العراقية في موريتانيا حميد القدو الشبكي شقيق حنين القدو (عضو اللجنة المالية في البرلمان) ووعد القدو (أمر لواء ثلاثين في الحشد الشعبي) في “دشداشة النوم” […]

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