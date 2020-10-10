الداخلية: هذا ما توصلت اليه التحقيقات بشأن حادثة 'إنتحار' مدير شركة دايو

2020/10/10 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج التحقيقات التي توصلت لها بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو، وقالت إنها تشير الى انتحاره.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 تشرين الأول 2020) إنه "وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحرا"، لافتا الى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

وأضاف المحنا، أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" مشيرا الى أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ، أمس الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة"، مبيناً أن "هذه اللجنة ستتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".





وأكد أن "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

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