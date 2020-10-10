الصحة العراقية: 2344 إصابة جديدة بـ

2020/10/10 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 2344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحالات الإجمالية في البلاد 400124 إصابة.وأعلنت "الصحة" في بيانها اليوم السبت، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يصبح إجمالي الوفيات 9790 حالة.

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