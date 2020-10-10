الحلبوسي: لم يرد للبرلمان كتاب تعديل قانون الاقتراض

2020/10/10 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن مجلس النواب لم يرده أي كتاب بشأن تعديل قانون الاقتراض.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطنين"، لافتا إلى أنه "لم يرد مجلس النواب كتاب تعديل قانون اقتراض".

وأضاف أن "مجلس النواب ورده قانون الموازنة وتم سحبه، في اليوم نفسه، لإجراء التعديلات عليه"، مبينا أن "المجلس ينتظر من الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء التزاماتها أمام المواطنين".

وتابع، أنه "لا يوجد أي تقصير على مجلس النواب بما يتعلق بقضية الرواتب أو غيرها من النفقات، حيث إن الحكومة هي المسؤولة عنها بشكل مباشر".

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