إلغاء مناظرة لحليف ترمب بعد رفضه الخضوع لاختبار كورونا

2020/10/10 | 17:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أُلغيت مناظرة كانت مقررة بين السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المرشح لإعادة انتخابه، ومنافسه الديمقراطي الجمعة لرفض حليف دونالد ترمب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويرأس غراهام (65 عاماً)، النائب عن كارولاينا الشمالية في واشنطن منذ عام 2003.



اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والتي ستبدأ الاثنين جلسات الاستماع مع القاضية المحافظة آمي كوني باريت، مرشحة دونالد ترمب إلى المحكمة العليا الأميركية.

وكانت قد تمت الإشارة إلى أن التجمع الحاشد في البيت الأبيض قبل أسبوعين للإعلان عن ترشيح القاضية يقف وراء العديد من الإصابات بـ«كوفيد – 19»، التي تم تسجيلها منذ ذلك الحين في مقر الإدارة الأميركية، وفي مقدمها رئيس الولايات المتحدة.

وخضع غراهام للفحص عند الإعلان عن إصابة ترمب في ليلة 1 إلى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، وظهرت النتيجة سلبية.

وارتفعت شعبية خصمه خايمي هاريسون في استفتاءات الرأي ملوحاً بإعادة انتخابه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).



وكان قد طالب الخميس بإجراء فحص على المرشحين لفيروس كورونا المستجد قبل المناظرة.

ورفض غراهام، مؤكداً أن طبيبه يعتبر أنه لا حاجة لذلك.



واتهم هاريسون (44 عاماً) بـ«المراوغة».

ورد الديمقراطي بأنه دعا إلى إجراء هذا الاختبار «من أجل سلامة الجميع».

وأجرى المرشحان، في نهاية الأمر، لقاء مدته 25 دقيقة مع قناة تلفزيون محلية.



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