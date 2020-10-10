إثر دعوى من لجنة مكافحة الفساد والجرائم.. اعتقال مدير بلدية المنصور

2020/10/10 | 17:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعتقلت لجنة القضايا الكبرى، في وقت سابق، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق سالار محمد أمين.

وأفاد مصدر أمني رفيع لـ"ناس"، (7 تشرين الأول 2020)، إن "لجنة القضايا الكبرى، اعتقلت اليوم سالار محمد امين رئيس هيئة الاستثمار الأسبق وفقا لأمر قضائي صادر بحقه".

وتابع، أن "سالار اعتقل قبل محاولته مغادرة العاصمة بغداد".

ونفذت قوة أمنية، في وقت سابق، عملية القاء قبض بحق مدير عام دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية سعد جميل هويدي.

وأظهرت وثيقة اطلع عليها "ناس" (28 أيلول 2020) أمر قبض صادر من مجلس القضاء الأعلى، ضد سعد جميل هويدي، وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل.

ويختص القرار 160 بمعاقبة "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة" فيما تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وتعتبر دائرة "النافذة الواحدة" إحدى أهم دوائر هيئة الاستثمار، وأكثرها صلة بالتعامل بين الدولة والمستثمرين، كما طالت الدائرة شبهات فساد عديدة خلال سنوات.

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