تعليق جديد من الصحة قبل يومٍ من موعدِ الإضراب

2020/10/10 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، السبت (10 تشرين الاول 2020)، بشأن دعوات النقابات الطبية والصحية من اجل الاضراب عن العمل يوم غد الاحد، فيما تحدث عن احتمال زيادة الاصابات بكورونا خلال الايام المقبلة.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية".

وأشار الى أن "احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جداً وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا"، مشيراً الى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء".

وكانت وزارة الصحة أصدرت، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بيانا بشأن دعوات ’’الجيش الأبيض’’ للإضراب عن العمل، مبينة أنها تؤكد التزامها منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنه "في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف بالأنظمة الصحية والاقتصادية ‏والمالية والاجتماعية والسياسية العالمية ، وادى الى تغيرات كبرى في مسارات الحياة ومنهجيتها"، مشيرا إلى أن "هذه الظروف الصعبة قد اثبتت اهمية التكاتف والتعاون والتكامل لتجاوز تلك المحنة والعمل بروح الفريق الواحد ونكران الذات ‏لحماية امن وصحة شعبنا وبلدنا الحبيب".

واضاف البيان :"لقد عملت وزاراتنا على تبني مجموعة من المحاور الاساسية لنجاح خطط الوقاية والسيطرة على الوباء ، ومنها تثمين ودعم جهود ‏كافة منتسبي الجيش الابيض في مؤسساتنا الصحية من ملاكات طبية وصحية وادارية على الرغم من حراجة الوضع المالي ‏والاقتصادي وتكللت بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية القصوى لتعيين كافة خريجي الكليات الطبية والتمريضية ‏والمعاهد الصحية المشمولين بقانوني التدرج الطبي والصحي وقانون التعديل الثالث لقانون التدرج الصحي الخاص بالملاكات ‏الصحية الساندة بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا، وكذلك تخصيص قطع اراض لكافة ابطال الجيش ‏الابيض والسعي الى اقرار قانون شهداء الجيش الابيض بالتعاون مع مجلس النواب الموقر ومفاتحة مجلس الوزراء لشمول كافة ‏منتسبي مؤسساتنا الصحية بمخصصات مالية اضافية وغيرها من الامتيازات التي يتم الاعداد حاليا على اطلاقها".

وتابع أن "وزارة الصحة والتزاما منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم لانهم عماد العمل والركيزة الاساس للنهوض بواقع ‏الخدمات الصحية فقد شكلت لجان عليا في الوزارة تعمل تحت اشراف قيادة الوزارة وتضم ممثلين عن كافة التخصصات الطبية ‏والصحية والادارية لمتابعة المتطلبات و المقترحات الخاصة بها وتتواصل بشكل مباشر مع الوزارات واللجان المعنية في مجلس ‏النواب".

واردف البيان :"نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للأضراب وإيقاف عمل ‏المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الأضرار بحياة المرضى والتهديد ‏بوفاتهم ".

وأكد البيان أن "الوزارة مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى ، ‏ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة ‏‏346 من قانون العقوبات العراقي ، لذا نتمنى من كافة الزملاء والزميلات في النقابات المعنية الى ابعاد مؤسساتنا الصحية عن ‏المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين".

واشار البيان إلى أنه "نهيب بكافة منتسبينا من ابطال الجيش الابيض الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم ‏البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لاغراض غير ‏مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والادارية".

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