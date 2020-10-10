الأول من نوعه.. لقاح مزدوج ضد كورونا والإنفلوانزا

2020/10/10 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر باحثون من هونغ كونغ لقاحا هو الأول من نوعه الذي يمكن أن يقي من فايروس كورونا المستجد والإنفلونزا في آن واحد.

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