امانة بغداد تحويل ساحة بمساحة ٦ دونم الى متنزه نموذجي بمدينة الصدر

2020/10/10 | 17:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

اعلنت امانة بغداد المباشرة بتحويل ساحة قطاع ٣٨ الى متنزه نموذجي ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية .

ونقل بيان للامانة ان " ملاكات دائرة بلدية الصدر الثانية باشرت اعمال تحويل ساحة قطاع ٣٨ الى متنزه نموذجي بمساحة ٦ دونم عبر المباشرة بإنشاء سياج واقي حول الساحة ".

واضاف البيان ان " العمل سيتضمن زراعة الساحة بالثيل وزراعة اشجار دائمية وموسمية ونصب منظومات ري بالرش ومنظومة انارة لاستقبال العوائل القريبة منها".

امانة بغداد

المديرية العامة للعلاقات والاعلام

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