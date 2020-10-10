الخزعلي: إخراج الحشد الشعبي من سنجار “مُجاملة سياسية ومُكافئة إنتخابية”

2020/10/10 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، إتفاق سنجار بين الحكومة بغداد وأربيل، الذي تضمن إخراج الحشد الشعبي من القضاء بأنه “مُجاملة سياسية ومُكافئة إنتخابية”.وقال الخزعلي في بيان تلق “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإتفاق الأخير الذي حصل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بخصوص سنجار والذي تضمن […]

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