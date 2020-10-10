كركوك تسجل 123 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/10 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك يوم السبت، عن تسجيل 123 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الدائرة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 123 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

واضافت: ان عدد حالات الشفاء 152، لافتة الى ان اجمالي الاصابات منذ ظهور الفايروس 14243، اما حالات الشفاء فقد بلغت 11668، ووفاة 554 حالة بسبب كورونا في كركوك.

PUKmedia عن اعلام صحة كركوك‌

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