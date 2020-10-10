بغداد .. اعتقال مدير بلدية المنصور (وثيقة)

2020/10/10 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال مدير

بلدية المنصور علي جار الله زغير.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "قوة أمنية اعتقلت مدير

بلدية المنصور علي جار الله زغير، على

إثر الدعوى المقامة ضده من ل

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