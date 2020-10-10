قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

2020/10/10 | 17:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نشراليوم السبت (10 تشرين الاول 2020).قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية.

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