تعليق جديد من الصحة قبل يوم من موعد “الإضراب الكبير”

2020/10/10 | 17:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

علق المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بشأن دعوات النقابات الطبية والصحة من اجل الاضراب عن العمل يوم غد الاحد، فيما تحدث عن احتمال زيادة الاصابات بكورونا خلال الايام المقبلة.

وقال البدر في تصريح متلفز إن “وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث”، مبينا أن “الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية”.

وأشار الى أن “احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جداً وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا”، مشيراً الى أنه “حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء”.

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ووزارة الصحة “قلقة” وتصدر بيانًا عاجلًا

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