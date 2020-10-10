أمريكا تضع قائمة من 80 موقعاً عراقياً تسعى لاستهدافها بينها للعامري والخزعلي

2020/10/10 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف تقرير لـ”ميدل إيست آي” عن خطة أمريكية ستعقب قرار إغلاق السفارة في بغداد في حال اتخاذه، بسبب استهدافها المتكرر من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.وذكر التقرير إن أمريكا وضعت قائمة من 80 موقعاً عراقياً قال إنه مرتبط بمجموعات مدعومة من إيران، تسعى إلى استهدافها إن قامت بإغلاق سفارتها في بغداد ، وتشمل […]

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