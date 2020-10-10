مفاخرا الجميع.. الزعيم الكوري الشمالي: بلادي خالية من كورونا

2020/10/10 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، اظهار مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل مطلقا هذه المرة تصريحا حول فيروس كورونا.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي في احدث تصريح له، عن فخره بعدم إصابة أي مواطن في بلاده بعدوى الفيروس وخلو البلاد منه، في حين ربط الزعيم اون الجانب الصحي بالأمور السياسية قائلا ان الوقاية من كوفية تسعة عشر غير ممكنة من دون الإشتراكية على حد تعبيره.

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