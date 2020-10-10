2020/10/10 | 18:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة عربية ترحب باتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/10 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية ترحب باتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية ترحب باتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).