البرلمان يؤكد عدم استلام أي طلبات حكومية بشأن توفير أموال.. كيف ستوفر الحكومة رواتب الاشهر المقبلة؟

2020/10/10 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت رئاسة البرلمان، ان مجلس النواب لم يتسلم اي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي في جلسة اليوم حول رواتب الموظفين انه “لم يصل الى مجلس النواب اي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها امام المواطنين، كما لم يرد الى مجلس النواب كتاب تعديل قانون إقتراض”، مشيرا الى انه “ورد الى المجلس قانون الموازنة تم سحبه في نفس اليوم لاجراء التعديلات عليه”.

واضاف: “ننتظر من الحكومة ان ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها التزاماتها امام المواطنين”، مبينا انه “لا يوجد اي تقصير على مجلس النواب بما يتعلق بقضية الرواتب او غيرها من النفقات المسؤول عنها الحكومة بشكل مباشر”.

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