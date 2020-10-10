اعتقال مدير بلدية المنصور بدعوى من لجنة مكافحة الفساد والجرائم

2020/10/10 | 18:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد مصدر مطلع، السبت، باعتقال مدير عام بلدية المنصور، علي جارالله زغير، على خلفية تهم فساد، بعد دعوى من لجنة مكافحة الفساد والجرائم.

وقال المصدر في حديث لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (10 تشرين الأول 2020)، ان "الجهات المعنية اعتقلت مدير بلدية المنصور، علي جارالله زغير، على اثر دعوى من لجنة مكافحة الفساد والجرائم".





وكان مجلس القضاء الاعلى، اصدر الثلاثاء الماضي، (6 تشرين الأول الجاري) مذكرة قبض وتحري بحق مدير عام بلدية المنصور، علي جارالله زغير، مشيرا إلى ان نوع الجريمة جناية.

وبحسب وثيقة صادرة عن القضاء ، فقد اذن بالقبض على المتهم، مدير عام بلدية المنصور، علي جارالله زغير، بعد اقامة شكوى ضده في اللجنة التحقيقية المشكلة بالامر الديواني (29).

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