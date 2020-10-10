فى عيد ميلاده الـ66.. تعرف على رسائل الجمهور لـ”محمد منير” وسبب عدم زواجه

2020/10/10 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تربع على عرش الأغنية العربية وكسب قلوب محبيه من المحيط إلى الخليج ، بصوته وبأغانية التى تميز بها طوال مشواره الفني ، منذ بدايته في 1977 وحتى هذه اللحظة، يوافق اليوم عيد ميلاد الكينج المصرى محمد منير ، الذي يتم فيه عامه الـ66.تصدر الكينج محمد منير ، تريند موقع التدوينات القصيرة […]

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