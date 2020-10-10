يبتز المنتسبين والضباط.. القبض على منتحل صفة ضابط في الاستخبارات

2020/10/10 | 18:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على متهم ينتحل صفه ضابط في الاستخبارات لهدف الابتزاز في بغداد.



وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 تشرين الاول 2020)، أنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ومعلومات دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من الاطاحة باحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط بالاستخبارات العسكرية ويقوم بالنصب والاحتيال و ابتزاز المواطنين ومنتسبي الجيش والضباط".

وأكد البيان أنه "تم القبض عليه وإحالته للقضاء وفق أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

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