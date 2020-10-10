نائب : عجز الرواتب للشهر الجاري بلغ ٢ تريليون

2020/10/10 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اكد عضو مجلس النواب حسين عرب، السبت ، ان العجز المالي للحكومة بلغ للشهر الحالي فقط ٢ تريليون دينار عراقي.

وقال عرب في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قرار وزير المالية علي علاوي بعدم وجود سيولة مالية لتأمين الرواتب مفاجئ لمجلس النواب”، لافتا الى ان “العجز المالي للحكومة بلغ للشهر الحالي ٢ تريليون دينار عراقي”.

واضاف ان “الاقتراض لن يتم الا عبر مجلس النواب ولا يحق لوزارة المالية الاقتراض دون العودة اليه”، مبينا ان “مجلس النواب لم يتسلم ورقة الاصلاح المالي والاداري حتى الان”.

وكشف النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري ، الخميس الماضي، عن جميع تواقيع نيابية لاقالة وزير المالية علي علاوي بسبب صرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية.



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