بيان من قائد عمليات البصرة بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو

2020/10/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، السبت، 10 تشرين الأول، 2020، بيانا بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو.

وقال مدنف في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "لجنة من الوكالات الأمنية والاستخبارية تم تشكيلها للوقوف على حادث انتحار مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو".

واضاف البيان أن "النتائج الأولية تؤكد بأن وفاة مدير الشركة جاءت نتيجة عملية انتحار ولا توجد حالة اغتيال أو قتل متعمد"، مبينا أن "التحقيقات مستمر لكشف ملابسات الحادث وتبيان النتائج النهائية لحالة الوفاة".

واضاف أن "السفير الكوري الجنوبي حضر إلى محافظة البصرة وتم مناقشة التحقيقات الأولية للحادث"، لافتا إلى أن "اللجان الاستخبارية تبذل جهودا كبيرة لإظهار النتائج وتوضيحها أمام الرأي العام للحفاظ على سياسة العراق الخارجية".

واوضح البيان أن "قيادة العمليات حريصة كل الحرص على تأمين الحماية لجميع الشركات المتواجدة والعاملة في محافظة البصرة وما حصل في أروقة الشركة الكورية كأن خارج سيطرة القوات الأمنية"، مبينا أن "قيادة العمليات تقدر حجم المسؤولية الملقى على عاتقها من الناحية الأمنية اتجاه الشركات التي ترتبط بصالح مشتركة مع العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية ، السبت 10-10-2020 عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قوله إنه "وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحراً"، لافتاً الى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

وأضاف المحنا، أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" مشيراً الى أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

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