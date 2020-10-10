2020/10/10 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تؤكد نحرص على حماية الشركات العاملة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تؤكد نحرص على حماية الشركات العاملة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).