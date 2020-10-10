أثار غضب أنقرة.. السيسي يوقع على اتفاق بحري استراتيجي مع اليونان

2020/10/10 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدق الرئيس المصري، السبت، على اتفاق بحري لترسيم حدود بلاده على البحر المتوسط مع اليونان كما يرسم منطقة اقتصادية خالصة لحقوق التنقيب عن النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، في خطوة أثارت غضب تركيا.

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