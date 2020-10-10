بالوثيقة.. صدور مذكرة قبض بحق مدير بلدية المنصور

2020/10/10 | 18:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرة قبض بحق مدير عام بلدية المنصور علي جار الله زغير.

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