بريد العراق يقفز 27 مرتبة ضمن التصنيف العالمي

2020/10/10 | 18:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قفز العراق بتصنيف البريد العالمي 27 مرتبة.

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