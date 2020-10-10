الأمن النيابية: سرعة تأييد السفارة الامريكية لاتفاق سنجار يثير الكثير من علامات الاستفهام

2020/10/10 | 18:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، السبت، سرعة تأييد السفارة الامريكية لاتفاق سنجار مثير للكثير من علامات الاستفهام.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، انه “تفاجئنا يوم امس بصدور اتفاق حول ملف سنجار لانه لم تكن هناك اي مقدمات له”، متسائلا “لمصلحة من هذا الاتفاق هل للعراق ام كردستان ام تركيا ام دول اخرى”.

وأضاف، ان “الاتفاق فيه الكثير من الغموض والقضايا ملتبسة”، لافتا الى ان “حضور ممثلة الامم المتحدة في الاتفاق يطرح جملة تساؤلات هل هو اتفاق عراقي مع دول اخرى ام انه قضية داخلية خاصة وان سنجار قضاء عراقي”.

واشار الركابي الى ان “الامر الملفت هو سرعة تأييد السفارة الامريكية لاتفاق سنجار وهذا يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام حياله”.

وأعلن نواب محافظة نينوى، السبت، رفضهم اشراك قوات البيشمركة الكردية في تأمين قضاء سنجار، واصفين الاتفاق الأخير بأنه “غامض”، فيما طالبوا بعرضه على مجلس النواب./انتهى ف25

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