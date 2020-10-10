2020/10/10 | 18:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد كشف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي “احمد ملا طلال” ان الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية وستتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.واكد أن الاتفاق يتضمن تعيين 1500 شاب أيزيدي من المخيمات و 1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع.الجدير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال: إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال: إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).