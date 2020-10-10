البرلمان يحسم ’عقدة’ قانون الانتخابات: كتلتا المالكي والعامري أبرز المعترضين

2020/10/10 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. صوت مجلس النواب، السبت، على مقترح من اللجنة القانونية حول فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية في المجلس في بيان أن "مجلس النواب صوت على مقترح اللجنة والذي ينص: تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

فيما قال مصدر برلماني لـ"ناس"، إن "أعضاء من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح غادروا قاعة البرلمان، إضافة إلى بعض نواب محافظة نينوى".

وبين المصدر، أن "الكتل الحاضرة هي سائرون، اتحاد القوى، والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أن "المناقشات ما تزال جارية بين رئيس مجلس النواب والنائب الأول ورؤساء الكتل داخل قاعة مجلس النواب، حيث تستمر الجلسة لغاية إتمام ملف قانون الانتخابات".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق السبت، جلسة مخصصة لمناقشة فقرة الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان أن "المجلس عقد جلسته ضمن الفصل التشريعي الأول من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة".

وأضاف البيان، أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة".

وخصصت الجلسة لمناقشة فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، حيث أشارت مصادر برلمانية إلى "توافق حول الفقرة التي تعرقل حسم قانون الانتخابات".

وقالت المصادر لـ"ناس"، إن "الكتل السياسية توصلت إلى توافق شبه تام على اعتماد من 3-5 دوائر في كل محافظة"، مبينة أن "رئيس البرلمان دعا رؤساء الكتل ومن يرغب من النواب للحضور للقاعة الدستورية مع اللجنة القانونية لغرض إكمال الدوائر الانتخابية للتصويت على القانون اليوم".

وأشارت المصادر، إلى أن "المقترح ينص على تقسيم المحافظة في دوائر تتساوى مع عدد مقاعد المرأة، ضمن 3 - 5 دوائر، في معيار يطبق على جميع المحافظات دون استثناء مع التأكيد على معايير التجاور الجغرافي".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "مقترح كتلة الفضيلة سقط بالتصويت حول التحويل الى دائرتين انتخابيتين، بعد أن بدأ أعضاء اللجنة القانونية بقراءة المقترحات والنقاط المسجلة حول القانون".

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