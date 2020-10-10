2020/10/10 | 18:29 - المصدر: عين العراق

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برلماني يكشف: عجز الرواتب للشهر الجاري بلغ ٢ تريليون

اكد عضو مجلس النواب حسين عرب، السبت ، ان العجز المالي للحكومة بلغ للشهر الحالي فقط ٢ تريليون دينار عراقي.

وقال عرب ان “قرار وزير المالية علي علاوي بعدم وجود سيولة مالية لتأمين الرواتب مفاجئ لمجلس النواب”، لافتا الى ان “العجز المالي للحكومة بلغ للشهر الحالي ٢ تريليون دينار عراقي”.

واضاف ان “الاقتراض لن يتم الا عبر مجلس النواب ولا يحق لوزارة المالية الاقتراض دون العودة اليه”، مبينا ان “مجلس النواب لم يتسلم ورقة الاصلاح المالي والاداري حتى الان”.

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