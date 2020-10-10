بيان من قائد عمليات البصرة بشأن حادثة

2020/10/10 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قائد عمليات البصرة الواء الركن،

أكرم صدام مدنف، السبت، بيانا بشأن

حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية في

ميناء الفاو.

وقال مدنف في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية، إن "لجنة من الوكالات الأمنية

والاس

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