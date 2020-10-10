2020/10/10 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي،

السبت، مع السفير التركي فاتح يلدز،

والقائم بالاعمال الألماني بيتر فلتن،

كلا على حدة، سبل تعزيز التعاون

المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية

في بيان تلقت وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يلتقي السفير التركي والقائم بالأعمال الألماني: أمن وتبادل معلومات ومكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يلتقي السفير التركي والقائم بالأعمال الألماني: أمن وتبادل معلومات ومكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).