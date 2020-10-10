الصحة توضح بشأن مطالب 'الجيش الأبيض' وتؤكد : زيادة الاصابات بـ كورونا وارد جدا

2020/10/10 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، السبت ، ان بعض مطالب الكوادر الصحية بحاجة الى تشريعات قانونية رغم تبني الوزارة لها ، وذلك في تعليق على دعوات النقابات الطبية والصحة من اجل الاضراب عن العمل يوم غد الاحد.

وقال البدر في تصريح متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم(10 تشرين الاول 2020)إن "وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية".

وأشار البدر الى أن "احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جدا وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء".

وفي وقت سابق من اليوم أكد رائد جوحي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، ان الأخير شدد على أهمية تلبية ما يمكن من إحتياجات شريحة الملاكات الصحية والطبية رغم الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 تشرين الأول 2020)، ان "جوحي، التقى اليوم السبت، ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلا عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.

وتسلم مدير المكتب طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد إهتمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيداته على تلبية ما يمكن من إحتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وحمل ممثلو النقابات مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة.

كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.

وكذلك صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80%.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية، قريش فازع القصير"، وفقا لنص البيان.

وكانت وزارة الصحة أصدرت، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بيانا بشأن دعوات "الجيش الأبيض" للإضراب عن العمل، مبينة أنها تؤكد التزامها منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم.

وقالت الوزارة في بيانها:"نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للأضراب وإيقاف عمل ‏المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب

وأهاب البيان " بكافة منتسبينا من ابطال الجيش الابيض الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم ‏البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لاغراض غير ‏مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والادارية".

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