ملا طلال: إعادة تنظيم الأوضاع في سنجار من صلاحية بغداد حصرا

2020/10/10 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، جانبا من الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول وضع سنجار.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 تشرين الأول 2020): "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، إلتزاما دستوريا من الحكومة تجاه مكون أصيل، واحدة من مخرجاته، هي تعيين 1500 شاب أيزيدي من المخيمات و1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع".

وأعلن أمس الجمعة، أحمد ملا طلال، نجاح الحكومة الاتحادية في تعزيز سلطتها في سنجار وفق الدستور، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم إتفاقا تأريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

وأضاف "ما فشل به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حسن النوايا، وإستنادا إلى إرادة سياسية صلبة، نحو إعادة الأمن والإستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودة كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".

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