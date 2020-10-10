ملا طلال: اتفاق حكومتي بغداد وأربيل بشأن سنجار سيساهم بتعيين 2500 شاب

2020/10/10 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم السبت، أن اتفاق حكومتي بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار سيساهم بتعيين 1500 شاب إيزيدي، فيما لفت إلى أن الاتفاق سيسهم أيضا بتعيين 1000 شاب من سنجار.

وقال ملا طلال في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، التزامًا دستوريًا من الحكومة تجاه مكون أصيل".

وأضاف، أن "واحدة من مخرجات الاتفاق، هي تعيين 1500 شاب أيزيدي من المخيمات و1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع".

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