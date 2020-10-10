الحلبوسي: لم يرد البرلمان كتاب تعديل قانون الاقتراض

2020/10/10 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن مجلس النواب لم يرده أي كتاب بشأن تعديل قانون الاقتراض.

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