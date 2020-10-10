2020/10/10 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب، اليوم السبت، ان رئاسة المجلس قررت ابقاء الجلسة مفتوحة الى اشعار اخر لحين التوصل الى اتفاق تام حول الدوائر الانتخابية.

وعقد مجلس النواب اليوم، جلسته المنتظرة للتصويت على قانون الانتخابات برئاسة محمد الحلبوسي، فيما تأخر انعقادها لاستمرار المشاورات بين الكتل النيابية بشأن الدوائر الانتخابية.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت ابقاء الجلسة مفتوحة الى اشعار اخر لحين التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية حول مسألة الدوائر الانتخابية.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته، على تطبيق نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

وقالت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المجلس صوت على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

واضافت: ان عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة تتوزع بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

PUKmedia هاميار علي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة الى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).