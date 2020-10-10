2020/10/10 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فائق اليوم السبت، برقية تعزية بوفاة الشاعر والاستاذ الكوردي الكبير علي عبد الله صوفي المعروف بـ(ع.ع.شونم).

وكان الموت قد غيب صباح اليوم السبت، الشاعر والاستاذ الكوردي الكبير علي عبد الله صوفي المعروف بـ(ع.ع.شونم) عن عمر ناهز 91 عاماً.

وجاء في البرقية: تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الشاعر الكبير والفنان الوطني علي عبدالله صوفي والمعروف بـ(ع.ع.شونم)، كان الاستاذ الراحل واحدا من رواد الشعر الكوردي المعاصر وصاحب طريقة خاصة في مجال الشعر، كما وكان احد مؤسسي اتحاد الادباء الكورد، وقدم الخدمة للادب والشعر الخاص بالاطفال لفترة تزيد عن النصف قرن.

برحيل الاستاذ (ع.ع.شونم)، فأن كوردستان يودع اخر اصدقاء الشعراء الكبار (كوران، وبيرةميرد) وان المكتبة الكوردية فقدت احدى قاماتها في الادب، وبهذه المناسبة الحزينة، نبعث تعازينا ومواستنا الى عائلة وذوي وجميع المثقفين في كوردستان، داعين الله عز وجل ان يلهم عائلة الفقيد الصبر والسلوان.

انا للە وانا الیە راجعون

د.



ريواز فائق

رئيسة برلمان كوردستان

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريواز فائق تعزي برحيل الشاعر ع.ع.شونم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريواز فائق تعزي برحيل الشاعر ع.ع.شونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).